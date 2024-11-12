شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير النمساوى فينك يحدد موعد مشاركة محمد هانى فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يُحدد الخبير النمساوي كريستيان فينك موعد مشاركة محمد هاني لاعب الأهلي في تدريبات الفريق، بعدما يتم عرض اللاعب على الخبير النمساوي خلال الأيام المقبلة حيث يُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا من أجل الخضوع إلى فحوصات ومتابعة لدى فينك.

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلى إجراءات سفر محمد هاني وكريم فؤاد مع سفارة النمسا بالقاهرة، وسيُحدد الخبير النمساوي مدى تحسّن حالة الثنائي والخطوة المقبلة في البرنامج التأهيلي.

وأجرى كريم فؤاد يوم 30 أغسطس الماضي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لفترة تأهيل بالنادي.

فيما خاض محمد هاني فترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.