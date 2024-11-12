شكرا لقرائتكم خبر عن كاس تقضى برفض دعوى النجوم لسحب ترخيص مشاركة بيراميدز فى دورى أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكما برفض الدعوى التي تقدم بها نادي النجوم ضد نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة المصري والتي يطالب فيها بسحب الترخيص الممنوح للنادي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وكان نادي النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني المصري قد لجأ إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل شكوى نادى بيراميدز بشأن مستحقاته بصفقة محمود صابر لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي الحالي.

وأصدر نادي النجوم بيانا رسميا، ، أعلن خلاله التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد إجراءات حصول نادي بيراميدز على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية مطالبا بسحبها منه لأنه لم يسدد مستحقات لاعبه محمود صابر.

وأكدت المحكمة في حكمها أن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تماما من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

وأصدرت المحكمة كذلك في ذات الحكم، قرارها بتغريم نادي النجوم مبلغا ماليا يدفع لنادي بيراميدز قيمة مساهمة في تكاليف الدعوى القضائية طبقا لما تنص عليه اللوائح .

وبناء عليه أصبح من حق نادي بيراميدز المطالبة بإيقاف القيد لنادي النجوم حال عدم تسديدهم للغرامة في موعد أقصاه 10 أيام من إرسال الخطاب.



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