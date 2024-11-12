شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة إنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك رسمياً بموعد مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل في السادسة مساءً بإستاد جودسويل أكبابيو الدولي.

جدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي.