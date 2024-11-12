شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف حقيقة عروض زيزو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع حقيقة العروض التي تلقاها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاصة أن اللاعب بات هدفاً للعديد من الأندية في ظل المستوى القوي الذى يقدمه مع الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة.

أكد المصدر لـ الخليج 365 أن نادي الزمالك لم يصله فاكس رسمي بشأن طلب أي نادي التعاقد مع اللاعب، موضحاً أن الحديث عن العروض الخارجية كلام وكلاء، ولم ترتق إلى العروض الرسمية حتى الآن.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد خاصة أن عقدهم ينتهى أخر الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وأوضح مصدر لـ ”الخليج 365” أن مسئولي القلعة البيضاء أخطروا زيزو ووالده بعقد جلسة خلال الساعات القادمة، لإسدال الستار على ملف تجديد عقده مع النادي.