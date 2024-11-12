شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي تناقش مع كولر مصير نيدفيد فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رحّبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ، برحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ولا يشارك كريم نيدفيد مع الأهلي بشكل مُنتظم الفترة الماضية الأمر الذي جعل لجنة التخطيط ترغب في الإستغناء عن خدمات اللاعب.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار جلسة مع مارسلي كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ومنها ملف رحيل بعض اللاعبين وفي مقدمتهم كريم نيدفيد.

من ناحية أخرى ، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .