شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسا الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريقا الأهلى والزمالك الطرف الثانى لكل منهما لمواجهته فى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد يوم 18 مارس القادم فى ظل تأهل القطبين مباشرة إلى دور ثمن النهائى.

ينتظر الأهلى الفائز من مباراة هليوبوليس مع الأوليمبى المقرر لها السابعة مساء اليوم فى دور الـ 32 بينما ينتظر الزمالك الفائز من لقاء القناة مع أكاديمية تشامبيون المقرر لها السادسة مساء اليوم فى دور الـ 32 للمسابقة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 عن تأهل فريقا الأهلى و الزمالك إلى دور الـ 16 مباشرة والمحدد له يوم 18 مارس القادم.

وتأهل أيضا فرق سبورتنج واتحاد الشرطة والبنك الأهلى وسموحة وأصحاب الجياد والطيران والعبور إلى نفس الدور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى و الزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.