شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يرفض اعتذار الشرقية للدخان عن التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اعتذار نادى الشرقية للدخان عن التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد المقرر لها 15 نوفمبر الجارى.

وأرسل الشرقية للدخان خطابا الى اتحاد السلة بخطره فيه بالانسحاب من التصويت في انتخابات الجمعيات العمومية، ومنها اتحاد السلة.

و تواصل الخليج 365 بمصدر مسئول في اتحاد كرة السلة و الذى أكد أن خطاب الشرقية للدخان لن يعتد به لأنه وفقا للائحة يتم الاخطار بالاعتذار عن حضور العمومية والتصويت فيها قبل موعدها بستة أشهر، في الوقت الذى أرسل فيه الشرقية الخطاب يوم 31 أكتوبر أي قبل العمومية بما يقل عن 20 يوم وبالتالي الخطاب يعتبر غير معترف به الان .

وكشف المصدر أن حال عدم حضور هيئة من أعضاء الجمعية العمومية يتم توقيع غرامة مالية على النادى أو الهيئة التي تتغيب عن الحضور و التصويت

وفقا للائحة.