شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي نادي آخر بنهاية الموسم.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن مسئولي القلعة البيضاء أبلغوا زيزو ووالده بعقد جلسة خلال الساعات القادمة، لإسدال الستار على ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل نهائى.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.

وكان زيزو على طاولة صفقات الشباب في صيف 2023 قبل أن يرفض الزمالك عرض "الليوث" ويُفضل الاحتفاظ باللاعب.

ويتطلع الأخدود لتدعيم صفوفه في يناير بعد احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 10 من عمر المسابقة.