شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمة محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، وفاة عمته عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ونشر لاعب الزمالك الأسبق صورة جمعته بعمته معلقاً ببعض الأدعية.



محمد ابراهيم ووالدته

يبدأ فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، الخميس المقبل بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي منحها طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي للاعبين، عقب التعادل مع فاركو سلبياً في الجولة الثانية.

وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن ناديه لديه ثقة في الحكام وأن الأخطاء غير متعمدة، وأضاف أشرف نصار، خلال تصريحات إذاعية: لم نتحدث عن أزمة مباراة الزمالك في وسائل الإعلام، لكن سلكنا الطرق القانونية للاحتجاج على أخطاء المباراة، وقدمنا احتجاجا لرابطة الأندية، ما حدث وصولا إلى إقالة لجنة الحكام كان دليلا على ما حدث في المباراة، لكن لم يرد أي أحد على شكوانا حتى الآن، وطالبنا التحقيق في أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وظهور نتائج التحقيق وموافاتنا بها، ولدينا ثقة في الحكام أنه لا توجد أي أخطاء متعمدة منهم.

يعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.