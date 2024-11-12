شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للسفر الى ليبيا للمشاركة فى مباراة اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا و النصر الليبى السابق والمقرر لها الجمعة 15 فبراير .

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا غدا الأربعاء، على أن يتدرب الفريق في اليوم الثانى من الوصول، وهو يوم الخميس، ويخوض الزمالك المباراة يوم الجمعة، على أن تغادر البعثة بعدها، للعودة الى مصر استعدادا لمواجهة المصرى.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام عقب مباراة سموحة بالجولة الثانية من بطولة الدورى، في إطار الاستعداد للسفر الى ليبيا للمشاركة في اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق و النصر الليبى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى ليبيا غد الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.