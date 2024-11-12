شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش: هدفي الترشح على منصب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش بعد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

كشف كريم درويش بطل العالم السابق للاسكواش ونائب رئيس الاتحاد الدولي حالياً، عن نيته في عدم الترشح على منصب النائب في الانتخابات المقبلة بالاتحاد الدولي.

وقال درويش في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لن أترشح على منصب النائب في الانتخابات القادمة، كان هدفي من هذا المنصب المساهمة فقط في الوصول إلى حلم المشاركة بالأولمبياد وهذا حدث.

أضاف مدير الاسكواش بوادي دجلة: هدفي في الفترة المقبلة الترشح على منصب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ولكن في الدورة بعد القادمة، عقب أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحدد الاتحاد الدولي للاسكواش 14 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.