شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة محمد الأمين فى انتخابات اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:56 م

أعلن محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة الحالى لاتحاد اليد عن قائمته فى انتخابات الاتحاد المقبلة المحدد لها المحدد لها 13 ديسمبر القادم لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد الفترة المقبلة . وضمت القائمة كلا من: نائب الرئيس: ياسر الرملي أمين الصندوق: عمرو صلاح العضوية: عمرو العدل - سعيد عبد الغني - هشام ربيع - رفعت علي - تامر العناني - حسناء معوض. وجاءت قائمة المرشحين كاملة كالتالى : منصب الرئيس منصب الرئيس محمد الأمين

خالد فتحي

هادي فهمي منصب نائب الرئيس منصب نائب الرئيس ياسر الرملي

جابر سعيد

خالد ديوان منصب أمين الصندوق منصب أمين الصندوق عمرو صلاح

نبيل خشبة منصب عضو مجلس الإدارة منصب عضو مجلس الإدارة محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز