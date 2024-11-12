شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة محمد الأمين فى انتخابات اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:56 م
أعلن محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة الحالى لاتحاد اليد عن قائمته فى انتخابات الاتحاد المقبلة المحدد لها المحدد لها 13 ديسمبر القادم لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد الفترة المقبلة .
وضمت القائمة كلا من:
نائب الرئيس: ياسر الرملي
أمين الصندوق: عمرو صلاح
العضوية: عمرو العدل - سعيد عبد الغني - هشام ربيع - رفعت علي - تامر العناني - حسناء معوض.
وجاءت قائمة المرشحين كاملة كالتالى :منصب الرئيس
محمد الأمين
خالد فتحي
هادي فهمي
ياسر الرملي
جابر سعيد
خالد ديوان
عمرو صلاح
نبيل خشبة
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.
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