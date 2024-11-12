شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يكشف حقيقة التفاوض مع علي معلول وانتقال محمود جهاد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، حقيقة اهتمامه بضم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في يناير المقبل، وكذلك انتقال محمود جهاد لاعب الفريق البرتقالي إلى نادي الزمالك في الشتاء.

وقال خطاب في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": في بداية الموسم كان هناك الكثير من الكلام عن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك وأندية أخرى، ولكن إدارة النادي هي من تملك القرار النهائي وتقدر لاعبيها بشكل جيد، مثلما حدث مع محمود حمادة من قبل، ومحمود جهاد لاعب واعد ولديه إمكانيات وقادر على الاحتراف خارج مصر ونتعامل مع كل أندية مصر بشكل متساوي.

أضاف: علي معلول لاعب كبير جداً وأعتقد أنه سيستمر في صفوف الأهلي لآخر يوم له في مصر لارتباطه الكبير بالنادي وأنه جزء من الكيان وحقق تاريخ كبير جداً ولا أعتقد أنه سيلعب في مصر لغير الأهلي.

واصل مدرب فاركو حديثه عن بداية الموسم: نجتهد وندرس المنافسين وراض بنسبة كبيرة على اللاعبين في أول جولتين وأصلحنا الكثير من الأمور في الفريق عن الموسم الماضي، المباراة الأولى كانت متساوية بيننا وبين الاتحاد لكن التوفيق حالفهم ضدنا وفي المباراة الثانية أمام البنك الأهلي كنا نستحق الفوز.

واختتم: متفائلون داخل النادي باللاعبين، لتحقيق الكثير من الأمور ووضع النادي في المكانة التي يستحقها في الموسم الجاري، وعدما التراجع للمنافسة على الهبوط من جديد، كنا نمر بضغط نفسي رهيب في الموسم الماضي والحمد لله نجحنا في البقاء بالدوري ونتمنى أن تكون بداية لهذا الموسم.