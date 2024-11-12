شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى تصفيات أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة كاب فيردى فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار.

قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردى

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.



خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.



خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.



خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى تمام السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام مرموش

وتكتمل صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.