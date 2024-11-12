شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ينتظم اليوم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تدريبات الفريٌق، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها واستغلها في السفر إلى إيطاليا، وذلك بعد استبعاده من مباراة الفريق أمام سموحة، لأسباب فنية.

وسافر الجزيرى إلى إيطاليا بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بمباراة الفريق الماضية أمام سموحة بالدورى، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق اليوم، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة 3 أيام.

وقرر جوميز منح لاعبى الفريق راحة لمدة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الثلاثاء استعدادًا للسفر إلى ليبيا لخوص مباراة اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبى السابق.

ويستعد الزمالك للسفر الى ليبيا غد الأربعاء على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

كان محامى الجزيرى أنيس بن ميم أكد أن تجديد سيف الجزيرى مع الزمالك تم، ويتبقى فقط تسجيل الزمالك للعقود فى اتحاد الكرة حيث تم تجهيز العقود من الناحية القانونية والتفاوضية مع مسئولى الزمالك لتجديد عقد الجزيرى الجديد مع النادى، وأضاف انه كان من المفترض أن يتم تسجيل العقود يوم السبت الماضى، ولكن هناك بعض الأمور آخرت الأمر، واللاعب مرحب جدا التعاقد مع الزمالك".