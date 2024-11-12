شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته للزمالك في الدوري بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها علي ماهر مدرب المصري، للاعبين، عقب التعادل مع الجونة سلبياً في الأسبوع الثاني من الدوري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر أن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.

وكان الخليج 365 كشف في وقت سابق وبالتحديد في 13 أكتوبر الماضي عن استضافة ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك والمصري بالكونفدرالية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".