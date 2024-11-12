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اليوم.. انتخابات اتحاد الجمباز ومناقشة بنود الجمعية العمومية

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجمباز، لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، ومناقشة بنود الجمعية العمومية.

ونجحت قائمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز بالتزكية فى قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.


جاء هذا بعد غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجمباز ولم يتقدم للترشح إلا قائمة الدكتور إيهاب أمين.


وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:
الرئيس | أيهاب أمين العيسوي
نائب أول | أحمد طلعت ربيع
نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن
الأعضاء:
نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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