شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات اتحاد الجمباز ومناقشة بنود الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجمباز، لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، ومناقشة بنود الجمعية العمومية.

ونجحت قائمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز بالتزكية فى قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.



جاء هذا بعد غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجمباز ولم يتقدم للترشح إلا قائمة الدكتور إيهاب أمين.



وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني.