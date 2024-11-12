شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم قبل السفر إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام عقب مباراة سموحة بالجولة الثانية من بطولة الدورى، في إطار الاستعداد للسفر الى ليبيا للمشاركة في اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق و النصر الليبى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا غد الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وقرر جوميز منح لاعبى الفريق راحة لمدة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم استعدادًا للسفر إلى ليبيا لخوص مباراة اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبى السابق.

وكان الزمالك فاز على سموحة بهدفين جون رد فى الجولة الثانية من الدورى، ٍسجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.