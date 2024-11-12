شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه بيراميدز اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة بنادى البنك الأهلى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز فى إطار الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية لهذا الموسم.

يدخل البنك الأهلى المباراة فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة جمعها من 5 مباريات خاضها حتى الآن، نجح فى تحقيق الفوز فى كل مبارياته، والتى كان آخرها الفوز على إنبى برباعية نظيفة.



بينما يدخل فريق بيراميدز فى المركز السابع فى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز فى 3 لقاءات وخسر لقاء وحيد.



وكان فريق السيدات لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل انتصاراته في الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزا جديدا على الاتحاد السكندري 8-0 في اللقاء الذي جمعهما فى الجولة السادسة، والذي لم يكتمل بسبب انسحاب الاتحاد السكندري بعد ارتفاع النتيجة لثمانية أهداف نظيفة.



وبانسحاب الاتحاد وإعلان الحكم فوز الأهلي 8-0 في اللقاء يحقق سيدات الأهلي العلامة الكاملة في الدوري الممتاز.