شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تقريرا عن المصابين في المصري قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، تقريراً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، عن مصابي الفريق للتعرف على موعد عودتهم قبل اللقاء المرتقب مع الزمالك، وفي مقدمتهم خالد الغندور، محمد دبش، والبنيني سامادو أتدجيكو، وخالد صبحي للتعرف على موقفهم النهائي من خوض المباراة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر، أن المصري يقض شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 28 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.