شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس ماليزيا للإسكواش بمشاركة 9 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس ماليزيا للاسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك فى المنافسات 9 لاعبين من مصر، بواقع 5 لاعبين بمنافسات الرجال، و4 لاعبات بمنافسات السيدات، جاءوا كالتالي:

في منافسات الرجال: يحيى النوساني، علي حسين، إبراهيم القباني، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم.

منافسات السيدات: نور هيكل، نور مجاهد، كنزي أيمن وأمينة عرفي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.