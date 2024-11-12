شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:00 ص
تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة .
تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،ايسترن كومبانى مع الترسانة و مركز شباب درنكة مع الأهلى والزهور مع اسكندرية للبترول ، بينما يلتقى هليوبوليس مع اتحاد الشرطة و المقاولون مع الزمالك و الشمس مع بتروجت فى المجموعة الثانية .
أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كلا من ، العاب دمنهور مع مصر للبترول و القناة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع وادى دجلة ، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كلا من الجزيرة مع الاتحاد السكندرى و سموحة مع الصيد و الطيران مع دلفى .
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