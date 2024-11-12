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مواجهات قوية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:00 ص

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،ايسترن كومبانى مع الترسانة و مركز شباب درنكة مع الأهلى والزهور مع اسكندرية للبترول ، بينما يلتقى هليوبوليس مع اتحاد الشرطة و المقاولون مع الزمالك و الشمس مع بتروجت فى المجموعة الثانية .

أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كلا من ، العاب دمنهور مع مصر للبترول و القناة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع وادى دجلة ، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كلا من الجزيرة مع الاتحاد السكندرى و سموحة مع الصيد و الطيران مع دلفى . 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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