شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،ايسترن كومبانى مع الترسانة و مركز شباب درنكة مع الأهلى والزهور مع اسكندرية للبترول ، بينما يلتقى هليوبوليس مع اتحاد الشرطة و المقاولون مع الزمالك و الشمس مع بتروجت فى المجموعة الثانية .

أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كلا من ، العاب دمنهور مع مصر للبترول و القناة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع وادى دجلة ، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كلا من الجزيرة مع الاتحاد السكندرى و سموحة مع الصيد و الطيران مع دلفى .