شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى دور الـ 32 بكأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات مهمة فى دور الـ 32 بين كلا من، هليوبوليس مع الأوليمبى والمعادى مع الشمس والجزيرة مع المقاولون العرب وطلائع الجيش مع الترسانة والزهور مع سكر الحوامدية والقناة مع أكاديمية تشامبيون.

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 عن تأهل فريقا الأهلى و الزمالك إلى دور ال 16 مباشرة و المحدد له يوم 18 مارس القادم.

وتأهل أيضا فرق سبورتنج واتحاد الشرطة والبنك الأهلى وسموحة وأصحاب الجياد والطيران والعبور إلى نفس الدور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى و الزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.