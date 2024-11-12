شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: سنقاتل من أجل الحفاظ على حظوظ منتخب الناشئين فى التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على الخسارة من نظيره المغربي بخماسية مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية التي تجمعها ضمن تصفيات شمال أفريقيا.

وانطلقت تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين، ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

وأكد أحمد الكاس، المدير الفني لمتتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن جميع اللاعبين لم يكونوا في حالتهم الفنية خلال مباراة المغرب.

وأضاف الكاس في تصريحاته عقب المباراة، أن الجهاز الفني للمنتخب بالكامل يتحمل مسئولية الهزيمة في اللقاء، مشيرا إلى أن الجميع سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظ المنتخب في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الكاس، أن هناك بعض اللاعبين كانوا أساسيين مع المنتخب في الفترة الأخيرة، وتم استبعادهم بسبب مشكلة التسنين.

واختتم الكاس، أن لديه ثقة كاملة في الله وجميع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل العودة من جديد في اللقاءات المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبد العال، أدهم فريد، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".