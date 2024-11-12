شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: يجب احترام اختيارات حسام حسن فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى نجم الأهلي والزمالك السابق حسن مصطفى، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 الذي حققه الأهلي على حساب الصفاقسي يحمل أهمية أكبر من نهائي القرن الذي جمع الأهلي بالزمالك، نظراً للظروف التي أحاطت بالمباراة.

وقال حسن مصطفى، خلال استضافته في برنامج "هاتريك" الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: عن العديد من الكواليس والأسرار التي تخص الكرة المصرية.

وتطرق مصطفى إلى سيناريو مباراة الصفاقسي، مؤكدا أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه كان يبلغ لاعبي الأهلي بسيناريو المباراة كاملاً قبل انطلاق لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الصفاقسي التونسي، مما ساهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وأثنى مصطفى على النتائج المميزة التي حققها المدير الفني حسام حسن مع منتخب مصر، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل بين المدرب ولاعبي الفراعنة.

وطالب مصطفى بضرورة احترام اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر، مشيراً إلى أن عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب في الوقت الحالي.

وكشف مصطفى عن أسباب انتقاله إلى الزمالك، مؤكداً أنه أراد إثبات أنه تعرض للظلم في رحيله عن الأهلي، وأشاد بدعم جماهير الزمالك له.

وأكد مصطفى أن الأهلي عمل على تغيير تعامله مع قطاع الناشئين بعد عودته إلى الفريق، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالناشئين لتطوير الكرة المصرية.

وأشاد مصطفى بقدرة حسام حسن على الإعداد النفسي للاعبين قبل المباريات المهمة، متمنيا وجود اللاعب حسين الشحات في صفوف منتخب مصر، مؤكداً أن قدرات عبد الله السعيد تختلف تماماً عن شيكابالا.