شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: اتحاد الكرة على علم بصاحب التسريب.. واستقلت 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق، أن اتحاد الكرة على علم بصاحب التسريب، وعيب أوى اتحاد الكرة يطلع بيان بإقالة لجنة الحكام بعد المجهود الذى قامت به من أجل التحكيم.

وقال محمد فاروق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تقدمت بالاستقالة 3 مرات وقلت لهم أنا عاوز أمشى، وهم أقالوا لجنة الحكام مش أنا لأنى مقدم الاستقالة 3 مرات، وبشكر جمال علام واتحاد الكرة وكل أعضائه".



وأضاف محمد فاروق: "أهنئ ياسر عبد الرؤوف على توليه لجنة الحكام وهو اختيار موفق جدا وبقوله كلنا فى ضهره من أجل نجاحه ونجاح التحكيم المصرى".

وتابع: "طلبت من جمال علام بعض الطلبات وتراجعت عن الاستقالة بعدما أخدت وعدا بتنفيذ الطلبات، ولكن لم يتم تنفيذ أى طلب فرُحت له وقال لى أنت هتكمل بنفس اللجنة وجمال علام قال لى قالوا لى مش هنجيب حد وهتكمل كده، كنت واخد قرار أنى أستقيل بعد بطولة السوبر المحلى".



واستطرد: "تحملت ما لا يتحمله بشر خلال فترة كلاتنبرج وبيريرا، وهناك خلاف بينى وبين إبراهيم نور الدين، ولكن قعدنا وقفلنا على نفسنا، لذلك نجحنا فى كأس السوبر المحلى، وخلافاتى مع إبراهيم نور الدين تحكيمية وليست شخصية".

وأردف: "إبراهيم نور الدين ومحمد عادل ما بيحبوش بعض، وهناك شىء فى النفوس من فترة، الموضوع بتاع التسريب انتشر يوم السبت والتسجيل جاء للجنة يوم الأحد، واتحاد الكرة على علم بصاحب التسريب".

واختتم محمد فاروق حديثه قائلا: "لم أسمع التسجيل الأصلى لمحادثة محمد عادل وحكام تقنية الفيديو، لأننى كنت واخد قرار بالرحيل عن اللجنة".