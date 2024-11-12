شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل القندوسى: الأهلى وسيراميكا اتفقا على انتقال اللاعب ولكن لم تنته حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أحمد القندوسى، أن الاهلى وسيراميكا توصلا لاتفاق على شراء أحمد القندوسى بشكل نهائى ولكن لم ينته الاتفاق حتى الآن، ولكن هو الاتجاه الأقرب للحدوث.

وقال نصر يحيى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما زالت هناك مفاوضات مع سيراميكا وهو الأقرب ولكن لم تنته حتى الآن، وكل الاتجاهات فى هذا الاتجاه ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة".



وأضاف وكيل القندوسى: "الأهلى وسيراميكا توصلا لاتفاق مادى، ولكن هناك طلبا لأحمد القندوسى من الأهلى ننتظر تنفيذه وسيتم الانتهاء من الصفقة قريبا".



وتابع: "سيراميكا سيتعاقد مع أحمد القندوسى بشكل نهائى وفى الموسم المقبل سيكون خارج مصر ونرغب فى احترافه بعد موسمه الحالى مع سيراميكا".

واختتم نصر يحيى حديثه قائلا: "القندوسى يطلب مساندة الأهلى فى أزمته مع أحد الوكلاء، والأهلي أكد للقندوسى مساندته من البداية".