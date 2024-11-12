شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثانى.. لم يترشح أحد لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل فتح أبواب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في اليوم الثاني، لاستقبال أوراق القوائم التي اعتزمت خوض السباق الانتخابي يوم 10 ديسمبر المقبل.

ولم تعلن أي قائمة ترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس يوم الأحد.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح بداية من الاحد الماضي تمهيدا للانتخابات.