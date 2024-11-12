شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كاب فيردى فى تصفيات أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل المنتخب الوطني تدريباته، الإثنين، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

وخاض اللاعبون التدريبات وسط أجواء حماسية كبيرة، ومنح الجهاز الفني تعليمات مهمة للاعبين، على هامش المعسكر المقام حاليا في ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.



تدريبات منتخب مصر



تدريبات منتخب مصر



تدريبات منتخب مصر