شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 -11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 -11-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، خسارة منتخب الناشئين الثقيلة من المغرب بنتيجة 5 / 1.

أحمد الكاس: هزيمة المنتخب أمام المغرب كبيرة جدا ولن نرمى الفوطة

أكد أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أن الخسارة من منتخب المغرب كبيرة جدا وكنا غير موفقين، فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين اليوم الإثنين فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، والتى تستضيفها المغرب.

استبعاد محمد إبراهيم من معسكر منتخب الشباب للإصابة وضم مهاب سامى

كشف إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2005، عن إصابة أحد لاعبي المنتخب قبل خوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب مصر للناشئين يخسر من المغرب 5 - 1 فى تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب المغرب للناشئين، على منتخب مصر بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين اليوم الإثنين فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، والتى تستضيفها المغرب.

حسام حسن يؤكد قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية فى كأس العالم

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن القميص الجديد للمنتخب، عن الطموحات الكبيرة التي يضعها للفراعنة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المنتخب يسعى جاهداً للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية.

الأهلى يحسم منصب مدير التعاقدات الجديد قبل التحضير لصفقات يناير

يواصل مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي البحث عن شخصية جديدة لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي، خلفا لأمير توفيق الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه منذ فترة ولا يزال المنصب شاغرا، قبل بدء التحضير لملف صفقات الفريق الأحمر في يناير المقبل.

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد لاعبة الأهلي رودينا عبد الرسول

رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على شكوى نادي الزمالك اعتراضًا على مشاركة لاعبة الأهلي رودينا عبد الرسول في مباراة القمة بين الفريقين في مستهل هذا الموسم.

يحيى عطية الله ينضم إلى معسكر منتخب المغرب استعدادا لمباراتى الجابون وليسوتو

انضم يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي، إلى معسكر المنتخب المغربي، استعداداً لخوض مباراتيه أمام الجابون وليسوتو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024.

محمود عاشور حكما للفيديو فى كأس خليجى 26 بالكويت

يشارك الحكم الدولى محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو فى بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 26" الذى يقام فى الكويت في الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.