شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم منصب مدير التعاقدات الجديد قبل التحضير لصفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي البحث عن شخصية جديدة لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي، خلفا لأمير توفيق الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه منذ فترة ولا يزال المنصب شاغرا، قبل بدء التحضير لملف صفقات الفريق الأحمر في يناير المقبل.

ويعكف مسئولو النادي الأهلي على الاستقرار على شخصية جديدة لتولي منصب مدير التعاقدات، سواء من أبناء النادي أو أحد الكوادر المميزة في ملف التعاقدات والتسويق.

ويرغب الأهلي في حسم أكثر من صفقة قوية في الميركاتو الشتوي، لذا يرغب في حسم هوية مدير التعاقدات الجديد لتولي ملف التفاوض مع اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر وكذلك مع أنديتهم.

واستقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .