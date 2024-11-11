شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤتمر الإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مساء اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن القميص الجديد لمنتخب مصر، من قِبَل الشركة الراعية للملابس، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وحضر المؤتمر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر ومحمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، واللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومثَّل منتخب مصر من اللاعبين محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد عواد وحمدي فتحي ومصطفى فتحي.

ويطير المنتخب الوطني إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.



قميص منتخب مصر الجديد



قميص منتخب مصر الجديد



قميص منتخب مصر الجديد