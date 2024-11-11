شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن عن قميصه الجديد للعام المقبل 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف المنتخب الوطني عن قميصه الجديد للعام المقبل 2025، وذلك على هامش معسكره المقام حاليا استعدادا للجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر مقطع فيديو يظهر قميص المنتخب الأساسي والاحتياطي وعلقت عليه: "شغل يابني الكاسيت. التصميم الجديد لقميص منتخبنا الوطني 2025".

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كل من "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.