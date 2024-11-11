شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد لاعبة الأهلي رودينا عبد الرسول والان مع تفاصيل الخبر

رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على شكوى نادي الزمالك اعتراضًا على مشاركة لاعبة الأهلي رودينا عبد الرسول في مباراة القمة بين الفريقين في مستهل هذا الموسم.

وأكد الاتحاد في رده الرسمي على نادي الزمالك، أن اللاعبة لم تخالف اللوائح ومشاركتها سليمة، وأنه لا توجد أي عقوبات ستُفرض عليها بناءً على الشكوى المقدمة.

وجاء رد اتحاد الكرة بعد مراجعة كل المستندات والتأكد من صحة موقف اللاعبة قانونيًا، ما أغلق باب الجدل حول أحقيتها في المشاركة في المباراة، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفريقين.

وكان شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية داخل النادي الأهلي تحدث في وقت سابق حول كواليس رئاسته لقطاع الكرة النسائية، وأسباب تفوق الفريق، وصدارته لجدول الدوري في الانطلاقة الأولى للفريق بشكل رسمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365 أن الفريق النسائي سيرتفع مستواه مباراة تلو الأخرى خاصة في ظل دعم كبير من مجلس الإدارة للقطاع.

وعن اعتراض إدارة نادي الزمالك على مشاركة اللاعبية رودينا عبد الرسول في مباراة القمة التي حسمها النادي الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري قال نجم الأهلي السابق إن مشاركة رودينا سليمة 100%، وأتمنى ألا تستخدم شماعة التحكيم في المباريات المقبلة.