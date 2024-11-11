شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2007 يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه السكة الحديد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

جاءت ثلاثية «أهلي 2007» خلال الشوط الثاني من المباراة، حيث افتتح زيدان ناجح التسجيل بتسديدة رائعة بباطن القدم، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يختتم عبد الرحمن رامي «مانو» ثلاثية فوز الأهلي برأسية مميزة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - زياد وائل - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - حازم عاشور - ياسين عاطف - يوسف كامل - محمد رأفت.

الهجوم: عصام أحمد.

وشارك محمد طه بدلًا من يوسف كامل، وعمر فتحي بدلًا من محمد رأفت، وعبد الرحمن رامي «مانو» بدلًا من حازم عاشور، ومهاب وائل بدلًا من عصام أحمد، وأحمد الشيخ بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراتين، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 0، مسجلًا 11 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من أحمد عثمان مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.