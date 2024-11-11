شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعرض أرقام تريزيجيه.. 4 مساهمات فى 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

تغنى المنتخب الوطني بأرقام الدولي المصري محمود حسن تريزوييجه قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في لتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك أرقام اللاعب وعلقت عليها: "تريزيجول 4 مباريات = 4 مساهمات".

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.