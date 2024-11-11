شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: مصطفى شوبير المصرى الوحيد المرشح لجائزتين فى الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على ترشح مصطفى شوبير لجوائز الأفضل داخل قارة أفريقيا عن الموسم الماضي، بعدما ساهم في تتويج فريقه بأكثر من بطولة أبرزها دوري أبطال أفريقيا رقم 12 في تاريخ النادي.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي: "مصطفى شوبير.. المصري الوحيد المرشح لجائزتين من جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام".





وحرص أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، على التواصل مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للمارد الاحمر خلال الفترة المقبلة.

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يشارك في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي ويغيب عن الأهلي منذ تلك اللحظة وأجرى عملية جراحية ويؤدي برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي.

وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من الجهاز الإداري والفني للفريق بعدم الحديث عن علي معلول لاعب الفريق، والذي تم تصعيد الحديث عنه الفترة الأخيرة بشأن مستقبله ورحيله عن النادي بنهاية عقده آخر الموسم الجاري.

وأبدت لجنة التخطيط للكرة استياءها من الحديث المُستمر عن مستقبل علي معلول مؤخراً من قبل بعض مسئولى الجهاز الإداري للفريق، الأمر الذي تسبب في جدل و"لغط" داخل الشارع الكروي الأهلاوي.