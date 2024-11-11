شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس منتخب مصر للناشئين قبل مباراة المغرب فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق بعد قليل مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أمام منتخب المغرب، فى تصفيات شمال أفريقيا، ويرتدى الفراعنة الصغار القميص الأبيض أمام المغرب أصحاب الأرض فى اللقاء.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مدير مهمات.



غرفة ملابس المنتخب



قمصان المنتخب