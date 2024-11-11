شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله ينضم إلى معسكر منتخب المغرب استعدادا لمباراتى الجابون وليسوتو والان مع تفاصيل الخبر

انضم يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي، إلى معسكر المنتخب المغربي، استعداداً لخوض مباراتيه أمام الجابون وليسوتو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويأتي استدعاء عطية الله، بعد أدائه اللافت مع الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث أثبت نفسه كأحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق الأحمر بفضل قوته البدنية وسرعته وقدرته على تقديم الدعم الهجومي.

ومن المتوقع أن يكون انضمام عطية الله إضافة كبيرة للمنتخب المغربي، خاصة مع اقتراب خوض منافسات كأس الأمم وتصفيات كأس العالم 2026.