شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما للفيديو فى كأس خليجى 26 بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الحكم الدولى محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو فى بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 26" الذى يقام فى الكويت في الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى امم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة "كاس الخليج العربي" خليجي 26، والتي تقام في الكويت عن مواجهات مرتقبة، وضمت المجموعة الأولى كلا من الكويت؛ البلد المضيف، وقطر والإمارات وعمان ، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم العراق، السعودية، البحرين، واليمن .

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، فيتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010).

ويأتي في الوصافة منتخب العراق برصيد 4 ألقاب (1979، 1984، 1988 - 2023)، وبرصيد 3 ألقاب تأتي السعودية وقطر في المركز الثالث، فيما حقق منتخب الإمارات ومنتخب عمان اللقب مرتين.

وتوِّج منتخب البحرين باللقب مرة وحيدة في نسخة عام 2019.