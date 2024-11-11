شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام المغرب فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين، تشكيل المنتخب أمام المغرب فى المباراة التى تنطلق بعد قليل فى الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وجاء التشكيل كالتالى: عمرو عادل فى حراسة المرمى، محمد البنداري وحمزة الدجوي وأدهم فريد وآدم محمد وباسل مدحت ومحمد أنس وبلال عطية وأنس رشدي وإبراهيم النجعاوي وعبد العزيز الزغبى.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.