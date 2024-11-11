شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يقسو على الترسانة بثلاثية والمقاولون يتعادل مع البلدية سلبيا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين بمباراتى المقاولون وبلدية المحلة، ووادى دجلة والترسانة، اللتين أقيمتا في الخامسة مساء على ملاعب الفرق المذكورة أولا والتي أسفرت عن النتائج التالية، حيث تعادل المقاولون العرب مع بلدية المحلة سلبيا، في الوقت الذى أضاع فيه أبناء المحلة ركلة جزاء في بداية اللقاء.

بينما حقق وادى دجلة أكبر فوز له بالمسابقة بثلاثية على الترسانة، أحرزها محمد الشبينى وعلى حسين ومحمود دياسطى من ركلة جزاء ليرفع أبناء دجلة رصيدهم إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 10 نقاط وهبط للمركز الخامس.

وأسفرت مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين التي أقيمت ظهر اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة على بروكسى بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تعادل لافيينا على ملعبه مع السكة الحديد بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت لقاء طنطا مع كهرباء الإسماعيلية.

وأسفرت مباريات اليوم الأول للجولة السادسة بدورى المحترفين بالأمس عن تحقيق راية كبرى المفاجآت بالفوز بثلاثية على القناة محققا الفوز الأول له بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويبتعد عن المؤخرة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 8 نقاط.

وجاءت باقى نتائج اليوم عن فوز وى على ديروط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط، كما تعادل المنصورة مع الداخلية سلبيا، في الوقت الذى تعادل فيه السويس مع بترول أسيوط بهدفين لمثليهما، بينما تعادل سبورتنج مع أسوان بهدف لمثله.