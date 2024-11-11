شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر الليبى: شيكابالا رمز كبير مثل حسن شحاتة فى تاريخ نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن زيد رئيس نادى النصر الليبى أن شيكابالا نجم نادى الزمالك، ليس مجرد لاعب في الفريق، ولكنه رمز كبير مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر في تاريخ الزمالك والكرة المصرية، وهذا لا يقلل من باقى النجوم في القلعة البيضاء.

وقال رئيس نادى النصر الليبى، في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 قدمها عمر الأيوبى: إن الجماهير الليبية تترقب شيكابالا لأنه من أيقونات الزمالك ورمز كبير يحظى بحب وتقدير الجماهير، وزملاؤه يقدرونه، موضحا أن الجميع شاهد في مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى انتظار لاعبى الزمالك شيكابالا للاحتفال معهم بالكأس، وهذا تأكيد قيمته بينهم كقائد وأيقونة مهمة.

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وقال زيد إن مواجهة الزمالك في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية ستكون احتفالية كبيرة تعبر عن العلاقة التاريخية بين الشعبين المصرى والليبى.

وقال رئيس نادى النصر الليبى، إنه سيستغل مباراة الزمالك والنصر الليبى في تطوير التوأمة الموجودة بين الناديين العريقين، من حيث تبادل خبرات المدربين واللاعبين وقطاع الناشئين، موضحا أن الزمالك مدرسة رياضية تمتلك خبرات كبيرة في الكرة والألعاب الأخرى.



زيد مع الايوبى



وكشف عبد الرحمن زيد أن بعثة الزمالك ينتظرها استقبال جماهيرى كبير يليق بقيمة نادى الزمالك وكذلك الكرة المصرية التي تحظى بحب الجماهير الليبية كمان ان المباراة ستكون بمثابة احتفال وكرنفال رياضى كبير باللاعب خالد حسين وما قدمه للنصر والكرة الليبية.

وأكد رئيس نادى النصر الليبى، أن هناك اهتماما كبيرا من الجماهير الليبية بمهرجان اعتزال النجم خالد حسين نجم نادى النصر السابق، والتى ستقام أمام فريق الزمالك، يوم الجمعة المقبل فى بنغازى.



شيكابالا

أضاف عبد الرحمن زيد أنه من المتوقع أن تشهد مباراة اعتزال خالد حسين حضور جماهيرى كبير يصل لـ20 ألف مشجع فى المدرجات، وهو العدد الذى يفوق سعة ملعب بنينا ببنى غازى الذى سيستضيف اللقاء، خاصة أن هناك شعبية كبيرة لفريقي النصر والزمالك.