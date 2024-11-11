شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يستقيل من تدريب طنطا بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد عيد المدير الفني لطنطا باستقالته عقب مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية والتي أقيمت باستاد طنطا وانتهت بالتعادل الإيجابى في الجولة السادسة لدورى المحترفين وأرجع خالد عيد سبب الاستقالة لضعف إمكانيات لاعبى طنطا وضغط المباريات وعدم قدرته على العودة لأجواء المنافسة في ظل تحقيق الفرق الأخرى لنتائج جيدة.

ويقبع طنطا في مؤخرة جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد نقطتين فقط، حيث لم يحقق أبناء السيد البدوى أي انتصار منذ انطلاق المسابقة .

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