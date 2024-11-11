شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تغلق يوم السبت المقبل، أبواب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم على القوائم التي اعتزمت خوض السباق الانتخابي يوم 10 ديسمبر المقبل.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقًا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح بداية من الأحد الماضي تمهيدًا للانتخابات.

ولم تعلن أي قائمة ترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمى حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس يوم الأحد.