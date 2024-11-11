شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة منتخب مصر عن إبراهيم عادل قبل مباراة كاب فيردى: "البديل الذهبى" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة منتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منشورًا عن إبراهيم عادل لاعب المنتخب ووصفته بالبديل الذهبى، كما أرفقت مع المنشور أرقام اللاعب مع المنتخب الأول، حيث شارك فى 45 دقيقة وسجل هدفين وتمريرة واحدة حاسمة.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ،أمس الأحد أول تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .