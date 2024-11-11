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شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة منتخب مصر عن إبراهيم عادل قبل مباراة كاب فيردى: "البديل الذهبى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدنيالإثنين، 11 نوفمبر 2024 06:58 م
نشرت صفحة منتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منشورًا عن إبراهيم عادل لاعب المنتخب ووصفته بالبديل الذهبى، كما أرفقت مع المنشور أرقام اللاعب مع المنتخب الأول، حيث شارك فى 45 دقيقة وسجل هدفين وتمريرة واحدة حاسمة.
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ،أمس الأحد أول تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .
وشهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية، وجملا فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.
وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا، المقرر لها يوم 19 والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة التاسعة، بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانا في نفس الموعد.
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