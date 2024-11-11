شكرا لقرائتكم خبر عن موردن سبورت يكتسح المصرى بسباعية والمقاولون يهزم المعادى بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق موردن سبورت نظيره المصرى بسباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق موردن سبورت رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقى المصرى بدون نقاط من 5 مباريات حتى الآن.

وفى مباراة ثانية، حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على الماعادى واليخت بستة أهداف مقابل هدفين، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقى المعادى واليخت عند النقطة 3.

وانتزع فريق الطيران فوزا صعبا من الجونة بهدف نظيف، رفع الطيران رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 9.

بينما تعادل فريق إبنى مع بالم هيلز بهدفين لمثلهما ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، رفع إنبى رصيده إلى 4 نقاط، فيما رفع بالم هيلز رصيده إلى 5 نقاط.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة حتى الآن كالتالى:

وادى دجلة 2/0 الزمالك

موردن سبورت 7 / 0 المصرى

المقاولون العرب 6 /2 المعادى واليخت

إنبى 2 /2 بالم هيلز

الجونة 0 / 1 الطيران

وتم تأجيل مباراة الاتحاد السكندى مع زد فى هذه الجولة إلى يوم الأربعاء المقبل، بناء على طلب الاتحاد السكندرى.