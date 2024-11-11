شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر الليبى: ننتظر حضور 20 ألف مشجع فى مهرجان اعتزال خالد حسين أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن زيد رئيس نادى النصر الليبى، أن هناك اهتمام كبير من الجماهير الليبية بمهرجان اعتزال النجم خالد حسين نجم نادى النصر السابق، والتى ستقام أمام فريق الزمالك، يوم الجمعة المقبل فى بنغازى.

أضاف عبد الرحمن زيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن تشهد مباراة اعتزال خالد حسين حضور جماهيرى كبير يصل لـ 20 ألف مشجع فى المدرجات وهو العدد الذى يفوق سعة ملعب بنينا ببنى غازى الذى سيستضيف اللقاء، خاصة أن هناك شعبية كبيرة لفريقي النصر والزمالك.

ويشارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعدما تولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة .

تقام مباراة اعتزال خالد حسين بين النصر الليبى والزمالك، فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، لاسيما وأنه من المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية.