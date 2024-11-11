شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يهزم بروكسى برباعية والتعادل يحسم مواجهة لافيينا والسكة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين التي أقيمت ظهر اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة على بروكسى بأربعة أهداف مقابل لا شىء، بينما تعادل لافيينا على ملعبه مع السكة الحديد بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت لقاء طنطا مع كهرباء الإسماعيلية.

وأسفرت مباريات اليوم الأول للجولة السادسة بدورى المحترفين بالأمس عن تحقيق راية كبرى المفاجآت بالفوز بثلاثية على القناة محققا الفوز الأول له بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويبتعد عن المؤخرة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 8 نقاط.

وجاءت باقى نتائج اليوم عن فوز وى على ديروط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط، كما تعادل المنصورة مع الداخلية سلبيا، في الوقت الذى تعادل فيه السويس مع بترول أسيوط بهدفين لمثليهما، بينما تعادل سبورتنج مع أسوان بهدف لمثله.