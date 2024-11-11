شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يحاضر منتخب مصر للناشئين قبل مواجهة المغرب بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد أحمد الكاس محاضرة فنية مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 قبل مواجهة نظيره المغربي في التاسعة مساء اليوم الإثنين بالمباراة الافتتاحية التي تجمعها ضمن تصفيات شمال أفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين، ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب كالتالى: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.